Самокатів з іноземним еквайрингом не менше, ніж служб таксі, хіба ні?
З курсом-то тут завжди мутки, але здебільшого на копійки було. Крім того, щось підказує, що у Вас не було DCC, як у тих, хто скаржиться вище.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:15
Re: ПУМБ
Самокатів з іноземним еквайрингом не менше, ніж служб таксі, хіба ні?
З курсом-то тут завжди мутки, але здебільшого на копійки було. Крім того, щось підказує, що у Вас не було DCC, як у тих, хто скаржиться вище.
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:23
Так да, завжди при оплаті вибираю ту валюту яку і треба платити а не ту в якій пропонує paypal вирішивши що я з України і мені це потрібно в гривнях підсунути
Додано: Чет 12 тра, 2022 08:25
був один раз, коли пумб зробив адекватний (привабливіший за інші) курс. решта разів - краще платити навіть ощадбанком, пумб зі своїм "курсом МПС" йде лісом
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