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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:15

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:Самокат наше всё.

Самокатів з іноземним еквайрингом не менше, ніж служб таксі, хіба ні?
  root написав:Начебто нормал з курсом завжди було, 9 травня на Ebay через paypal купував, банк взяв по 31,4 :roll:

p.s.
за USD малось на увазі

З курсом-то тут завжди мутки, але здебільшого на копійки було. Крім того, щось підказує, що у Вас не було DCC, як у тих, хто скаржиться вище.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:23

Так да, завжди при оплаті вибираю ту валюту яку і треба платити а не ту в якій пропонує paypal вирішивши що я з України і мені це потрібно в гривнях підсунути :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:25

  root написав:Так да, завжди при оплаті вибираю ту валюту яку і треба платити а не ту в якій пропонує paypal вирішивши що я з України і мені це потрібно в гривнях підсунути :)

був один раз, коли пумб зробив адекватний (привабливіший за інші) курс. решта разів - краще платити навіть ощадбанком, пумб зі своїм "курсом МПС" йде лісом
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:30

  root написав:Начебто нормал з курсом завжди було, 9 травня на Ebay через paypal купував, банк взяв по 31,4 :roll:

p.s.
за USD малось на увазі


так это еще не прошло списание, по факту курс может подрости... подождите до след понедельника
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:32

Якраз вчора вже і списали остаточно, спочатку взагалі красувався нереальний курс 30 з копійками ;)
root
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