Самокатів з іноземним еквайрингом не менше, ніж служб таксі, хіба ні?
З курсом-то тут завжди мутки, але здебільшого на копійки було. Крім того, щось підказує, що у Вас не було DCC, як у тих, хто скаржиться вище.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:15
Re: ПУМБ
Самокатів з іноземним еквайрингом не менше, ніж служб таксі, хіба ні?
З курсом-то тут завжди мутки, але здебільшого на копійки було. Крім того, щось підказує, що у Вас не було DCC, як у тих, хто скаржиться вище.
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:23
Так да, завжди при оплаті вибираю ту валюту яку і треба платити а не ту в якій пропонує paypal вирішивши що я з України і мені це потрібно в гривнях підсунути
Додано: Чет 12 тра, 2022 08:25
був один раз, коли пумб зробив адекватний (привабливіший за інші) курс. решта разів - краще платити навіть ощадбанком, пумб зі своїм "курсом МПС" йде лісом
Додано: Чет 12 тра, 2022 09:30
Додано: Чет 12 тра, 2022 09:32
Якраз вчора вже і списали остаточно, спочатку взагалі красувався нереальний курс 30 з копійками
Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:46
Господа из ПУМБ, наладьте наконец-то свой сервис коммунальных платежей! Решил вот сделать доброе дело, проплатить коммуналь в прифронтовом городе. Чтобы значит поддержать тружеников, обеспечивающих нас всеми благами цивилизации в это нелегкое время. Зашел в вебприложение банка. Шаблон есть, данные все проверил и внес циферки. После этого нажимаю стандартно кнопочку "Далее", чтобы значит СМС с кодом пришло - а оно не нажимается и естественно ничего не приходит! Просто кнопка не активна. Хотя деньги на счете карты есть. В чём причина - хз... Спросил в онлайн чате, сказали "Попробуйте в другом браузере". А в этом, в котором всегда платил ранее, почему не хочет? Обычный Файрфокс, не какой-то экспериментальный. Неужели нельзя нормально сделать кабинет и его функции?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:02
Не ожидал!
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:14
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:16
WallNutPen
Довоенный - это какой? У меня было 30 тысяч. То есть интересно, до какого максимума они решились повышать лимиты. Вначале было 5 тысяч для всех, затем 10 тысяч для всех, теперь...
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:30
Re: ПУМБ
40 000 грн.
у меня было не так - так как у меня на начало войны была выбрана большая часть лимита - то мне лимит снизили до не круглой суммы, а до уровня долга - 31480 грн. После гашения - больше не уменьшали. То есть у меня долг был на сегодня был около 16000 ну а лимит по прежнему 31480. Ну и сегодня его подняли до 40
UPD. У знакомой была ситуация похожая с моей только порядок цифр был примерно на 10000 грн. больше чем мои - ей сегодня вернули довоенные 50000
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|