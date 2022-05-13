Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:30

Vorlon написав: Довоенный - это какой? Довоенный - это какой?

Vorlon написав: Вначале было 5 тысяч для всех, затем 10 тысяч для всех, теперь... Вначале было 5 тысяч для всех, затем 10 тысяч для всех, теперь...

40 000 грн.у меня было не так - так как у меня на начало войны была выбрана большая часть лимита - то мне лимит снизили до не круглой суммы, а до уровня долга - 31480 грн. После гашения - больше не уменьшали. То есть у меня долг был на сегодня был около 16000 ну а лимит по прежнему 31480. Ну и сегодня его подняли до 40UPD. У знакомой была ситуация похожая с моей только порядок цифр был примерно на 10000 грн. больше чем мои - ей сегодня вернули довоенные 50000