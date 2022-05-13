RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:16

Re: ПУМБ

Так, сьогодні у пумби день підвищення ліміту - підняли в 2 рази, до 34. Довоєнний ліміт був 40.
maxprofit
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:23

maxprofit

Ще б нові кредитки почали б видавати, ціни б їм не було
ukr0014959
 
Повідомлень: 139
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:27

  ukr0014959 написав:Ще б нові кредитки почали б видавати, ціни б їм не було


Такі да, а то по ходу моя всекарта не всеможе :)))))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 842
З нами з: 04.03.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:15

Re: ПУМБ

ПУМБ, спочатку хотів написати про одне, а коли зайшов у веб версію і почав звіряти з мобільним додатком, то трохи - буду чемним - був ошелешений.
Отже, початкова проблема - 26.04 була фізична оплата на суму 85 RON. Чому вона була зарезервована і не списувалася до вчорашнього (я так думав вчорашнього, а тепер не впевнений) дня я не знаю. Товар був отриманий і в магазині все було ОК. Вчора бачу приходить списання по цій сумі, але списання дивне - списання за операцію пройшло, а блокування так і залишилося :mrgreen: Красота, відповідно сума залишку по кредитці зменшилася на суму операції і для в реальності це виглядає як звичайне подвійне списання однієї й тієї ж суми.
Але сьогодні, про всяк випаок, я ще зайшов до веб-версії і тут інші дива. Операція списання у веб-версії показується 13.05, а у мобільному додатку 12.05 (до речі, можливо якщо списання все ж було 13.05 то є маленький шанс, що блокування буде зняте сьогодні вночі, коли у вас буде нічна обробка по кредитці). І оця різниця в датах списання у двох продуктів банку в мене викликає занепокоєння
nickvp
 
Повідомлень: 402
З нами з: 16.10.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:19

Re: ПУМБ

А, ну і по ліміту. В мене також некругла сума була, то некругла і залишилася. І додали також не не круглу. Просто задвоїли ліміт :mrgreen:
nickvp
 
Повідомлень: 402
З нами з: 16.10.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 108109110111
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Monk23, WallNutPen і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1105)
13.05.2022 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.