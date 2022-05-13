Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:15

ПУМБ, спочатку хотів написати про одне, а коли зайшов у веб версію і почав звіряти з мобільним додатком, то трохи - буду чемним - був ошелешений.Отже, початкова проблема - 26.04 була фізична оплата на суму 85 RON. Чому вона була зарезервована і не списувалася до вчорашнього (я так думав вчорашнього, а тепер не впевнений) дня я не знаю. Товар був отриманий і в магазині все було ОК. Вчора бачу приходить списання по цій сумі, але списання дивне - списання за операцію пройшло, а блокування так і залишилосяКрасота, відповідно сума залишку по кредитці зменшилася на суму операції і для в реальності це виглядає як звичайне подвійне списання однієї й тієї ж суми.Але сьогодні, про всяк випаок, я ще зайшов до веб-версії і тут інші дива. Операція списання у веб-версії показується 13.05, а у мобільному додатку 12.05 (до речі, можливо якщо списання все ж було 13.05 то є маленький шанс, що блокування буде зняте сьогодні вночі, коли у вас буде нічна обробка по кредитці). І оця різниця в датах списання у двох продуктів банку в мене викликає занепокоєння