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Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:16
Re: ПУМБ
Так, сьогодні у пумби день підвищення ліміту - підняли в 2 рази, до 34. Довоєнний ліміт був 40.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:27
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:15
Re: ПУМБ
ПУМБ, спочатку хотів написати про одне, а коли зайшов у веб версію і почав звіряти з мобільним додатком, то трохи - буду чемним - був ошелешений.
Отже, початкова проблема - 26.04 була фізична оплата на суму 85 RON. Чому вона була зарезервована і не списувалася до вчорашнього (я так думав вчорашнього, а тепер не впевнений) дня я не знаю. Товар був отриманий і в магазині все було ОК. Вчора бачу приходить списання по цій сумі, але списання дивне - списання за операцію пройшло, а блокування так і залишилося Красота, відповідно сума залишку по кредитці зменшилася на суму операції і для в реальності це виглядає як звичайне подвійне списання однієї й тієї ж суми.
Але сьогодні, про всяк випаок, я ще зайшов до веб-версії і тут інші дива. Операція списання у веб-версії показується 13.05, а у мобільному додатку 12.05 (до речі, можливо якщо списання все ж було 13.05 то є маленький шанс, що блокування буде зняте сьогодні вночі, коли у вас буде нічна обробка по кредитці). І оця різниця в датах списання у двох продуктів банку в мене викликає занепокоєння
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:19
Re: ПУМБ
А, ну і по ліміту. В мене також некругла сума була, то некругла і залишилася. І додали також не не круглу. Просто задвоїли ліміт
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:25
Еще 20 апреля был возврат товара через терминал (чек на возврат есть, магазин большой, серьезный), но до сих пор денег нет.
Дергать гарячку или ждать, сколько может возврат идти и от чего это зависит?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:50
Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:24
Цікаво, мені ПУМБа не долила нічого - далі 10к. З іншого боку, я нею і не користувався останнім часом.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:31
klug
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный. Хотя это надо было очень постараться чтобы не пользоваться одной из двух лучших оставшихся карт с кэшбеком
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