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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:35

  Vorlon написав:"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный.

Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:10

  klug написав:
  Vorlon написав:"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный.

Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.

Цікаво, а як це ви спостерігали?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:52

  Vorlon написав:klug
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный. Хотя это надо было очень постараться чтобы не пользоваться одной из двух лучших оставшихся карт с кэшбеком :o

активно использую - но лимита пока не добавили, остался на уровне 10 т грн
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:55

Re: ПУМБ

есть предположение что пумб наливает в зависимости от географического расположения...
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:56

  ВIВ написав:Еще 20 апреля был возврат товара через терминал (чек на возврат есть, магазин большой, серьезный), но до сих пор денег нет.
Дергать гарячку или ждать, сколько может возврат идти и от чего это зависит?


Было в этом месяце 2 возврата, Нов. линия и ОККО, в обоих 3 дня и деньги зачислились.
pavyak
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  #<1 ... 109110111112
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