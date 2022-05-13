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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:35
Vorlon написав:
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный.
Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.
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klug
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:10
klug написав: Vorlon написав:
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный.
Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.
Цікаво, а як це ви спостерігали?
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:52
Vorlon написав:klug
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный. Хотя это надо было очень постараться чтобы не пользоваться одной из двух лучших оставшихся карт с кэшбеком
активно использую - но лимита пока не добавили, остался на уровне 10 т грн
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:55
есть предположение что пумб наливает в зависимости от географического расположения...
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:56
ВIВ написав:
Еще 20 апреля был возврат товара через терминал (чек на возврат есть, магазин большой, серьезный), но до сих пор денег нет.
Дергать гарячку или ждать, сколько может возврат идти и от чего это зависит?
Было в этом месяце 2 возврата, Нов. линия и ОККО, в обоих 3 дня и деньги зачислились.
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pavyak
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