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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:35

  Vorlon написав:"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный.

Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:10

  klug написав:
  Vorlon написав:"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный.

Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.

Цікаво, а як це ви спостерігали?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:52

  Vorlon написав:klug
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный. Хотя это надо было очень постараться чтобы не пользоваться одной из двух лучших оставшихся карт с кэшбеком :o

активно использую - но лимита пока не добавили, остался на уровне 10 т грн
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:55

Re: ПУМБ

есть предположение что пумб наливает в зависимости от географического расположения...
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:56

  ВIВ написав:Еще 20 апреля был возврат товара через терминал (чек на возврат есть, магазин большой, серьезный), но до сих пор денег нет.
Дергать гарячку или ждать, сколько может возврат идти и от чего это зависит?


Было в этом месяце 2 возврата, Нов. линия и ОККО, в обоих 3 дня и деньги зачислились.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 06:32

Re: ПУМБ

Починаю знову трохи користуватись кредиткою Всеможу. Чомусь в кабінеті показує пільговий період до 30.05. Користування почалося в травні. Грейс що зменшили до 30 днів?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:24

  valya написав:Починаю знову трохи користуватись кредиткою Всеможу. Чомусь в кабінеті показує пільговий період до 30.05. Користування почалося в травні. Грейс що зменшили до 30 днів?

Там же в приложении три вида платежа показывает:
1. ОМП ( он по идее у грейсовиков сейчас ноль).
2. Платеж льготного периода (т.е. то что надо внести до 18 часов 30 числа текущего месяца).
3. Сумма до полного погашения (я так понимаю для грейсовиков это просто мусорная информация).
У вас были траты были только в мае и при этом п.2 и 3 одинаковые? Может что-то в апреле таки платили!
WallNutPen
 
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