Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:35
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:10
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:52
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:55
Re: ПУМБ
есть предположение что пумб наливает в зависимости от географического расположения...
Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:56
Додано: Суб 14 тра, 2022 06:32
Re: ПУМБ
Починаю знову трохи користуватись кредиткою Всеможу. Чомусь в кабінеті показує пільговий період до 30.05. Користування почалося в травні. Грейс що зменшили до 30 днів?
Додано: Суб 14 тра, 2022 07:24
Там же в приложении три вида платежа показывает:
1. ОМП ( он по идее у грейсовиков сейчас ноль).
2. Платеж льготного периода (т.е. то что надо внести до 18 часов 30 числа текущего месяца).
3. Сумма до полного погашения (я так понимаю для грейсовиков это просто мусорная информация).
У вас были траты были только в мае и при этом п.2 и 3 одинаковые? Может что-то в апреле таки платили!
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