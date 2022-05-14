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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:35
Vorlon написав:
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный.
Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.
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klug
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:10
klug написав: Vorlon написав:
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный.
Це передбачає здатність до елементарного аналізу поведінки клієнта, щоб відрізнити активних від неактивних, що раніше за ПУМБою не спостерігалося.
Цікаво, а як це ви спостерігали?
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idealstorm
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:52
Vorlon написав:klug
"ПУМБ ценит активных клиентов". А вы неактивный. Хотя это надо было очень постараться чтобы не пользоваться одной из двух лучших оставшихся карт с кэшбеком
активно использую - но лимита пока не добавили, остался на уровне 10 т грн
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Shaman
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:55
есть предположение что пумб наливает в зависимости от географического расположения...
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:56
ВIВ написав:
Еще 20 апреля был возврат товара через терминал (чек на возврат есть, магазин большой, серьезный), но до сих пор денег нет.
Дергать гарячку или ждать, сколько может возврат идти и от чего это зависит?
Было в этом месяце 2 возврата, Нов. линия и ОККО, в обоих 3 дня и деньги зачислились.
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pavyak
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Додано: Суб 14 тра, 2022 06:32
Починаю знову трохи користуватись кредиткою Всеможу. Чомусь в кабінеті показує пільговий період до 30.05. Користування почалося в травні. Грейс що зменшили до 30 днів?
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valya
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Додано: Суб 14 тра, 2022 07:24
valya написав:
Починаю знову трохи користуватись кредиткою Всеможу. Чомусь в кабінеті показує пільговий період до 30.05. Користування почалося в травні. Грейс що зменшили до 30 днів?
Там же в приложении три вида платежа показывает:
1. ОМП ( он по идее у грейсовиков сейчас ноль).
2. Платеж льготного периода (т.е. то что надо внести до 18 часов 30 числа текущего месяца).
3. Сумма до полного погашения (я так понимаю для грейсовиков это просто мусорная информация).
У вас были траты были только в мае и при этом п.2 и 3 одинаковые? Может что-то в апреле таки платили!
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WallNutPen
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Додано: Суб 14 тра, 2022 07:56
valya написав:
Починаю знову трохи користуватись кредиткою Всеможу. Чомусь в кабінеті показує пільговий період до 30.05. Користування почалося в травні. Грейс що зменшили до 30 днів?
Ну Лумумба всегда показывает ток текущий период.
Если НЕ делали покупки в прошлом мес, то щас в грейсе 0 должно показывать до 30/05.
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Amethyst
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Додано: Суб 14 тра, 2022 15:57
Трат в апреле не было. В приложении паказывает как описал WallNutPen. В веб версии пишет 30.05.22. Вот и переспрашиваю. Не уменьшили ли с 60 до 30 грейс? Откликнувшимся плюсую
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valya
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Додано: Суб 14 тра, 2022 16:02
Не уменьШиЛи
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Amethyst
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