Вітаємо!
Пільговий період по нашій кредитній картці діє для будь-яких покупок карткою в магазинах або в мережі Інтернет в Україні або за кордоном, а також на оплату комуналки, освіти, туризму, поповнення мобільного та інших послуг у ПУМБ Оnline (відповідно до наявного переліку компаній та шаблонів для оплати) становить до 62 днів.
Якщо у Вас є якісь питання щодо нарахувань по Вашій кредитній картці, просимо надіслати нам Ваші ПІБ та ІПН в особисті повідомлення. Ми обов'язково у всьому розберемося.