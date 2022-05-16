valya написав:Трат в апреле не было. В приложении паказывает как описал WallNutPen. В веб версии пишет 30.05.22. Вот и переспрашиваю. Не уменьшили ли с 60 до 30 грейс? Откликнувшимся плюсую
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Если здесь есть представитель, хочу задать один вопрос . У меня заканчивался срок карты в марте этого года . Я перевыпустил ее в ПУМБ Онлайн. Деньги списали , заблокированная карта появилась в ИБ . Но на отделение она так и не пришла - не было смс . Я знаю что старые карты продлили на полгода . А что с этой можно сделать ? Или вернуть деньги , или выпустите ее и я приду за ней в отделение . Спасибо за ответ .
Amethyst Кстати да , их в инет не примут , и Apple Pay / Google Pay тоже удалят их . Поэтому вариант с продлением подходит только для оплаты физической картой или снятия наличности . Наверное как допкарта уже будет , с реальным сроком .
Batarejkin написав:Amethyst Кстати да , их в инет не примут , и Apple Pay / Google Pay тоже удалят их . Поэтому вариант с продлением подходит только для оплаты физической картой или снятия наличности . Наверное как допкарта уже будет , с реальным сроком .
"Чужие" банкоматы такие карты тоже могут не взять. Они не знают продлилась ли карта...