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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:15

  valya написав:Трат в апреле не было. В приложении паказывает как описал WallNutPen. В веб версии пишет 30.05.22. Вот и переспрашиваю. Не уменьшили ли с 60 до 30 грейс? Откликнувшимся плюсую

Вітаємо!
Пільговий період по нашій кредитній картці діє для будь-яких покупок карткою в магазинах або в мережі Інтернет в Україні або за кордоном, а також на оплату комуналки, освіти, туризму, поповнення мобільного та інших послуг у ПУМБ Оnline (відповідно до наявного переліку компаній та шаблонів для оплати) становить до 62 днів.
Якщо у Вас є якісь питання щодо нарахувань по Вашій кредитній картці, просимо надіслати нам Ваші ПІБ та ІПН в особисті повідомлення. Ми обов'язково у всьому розберемося.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:06

подскажите, до когда действует возможность перевода Приват24 - Пумб под 0%?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 05:34

Re: ПУМБ

Sergion, до конца июня. Потом может быть продлят, как это было ранее.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 15:41

Re: ПУМБ

Если здесь есть представитель, хочу задать один вопрос . У меня заканчивался срок карты в марте этого года . Я перевыпустил ее в ПУМБ Онлайн. Деньги списали , заблокированная карта появилась в ИБ . Но на отделение она так и не пришла - не было смс . Я знаю что старые карты продлили на полгода . А что с этой можно сделать ? Или вернуть деньги , или выпустите ее и я приду за ней в отделение . Спасибо за ответ .
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 15:57

Re: ПУМБ

  Batarejkin написав:Я перевыпустил ее в ПУМБ Онлайн. Деньги списали , заблокированная карта появилась в ИБ .

Ваащето карты перевыпускаются по сроку бесплатно.
Эт вы допку шоли сделали за гроши?
Или шо это было?

ПС. Т.н. "продленные" карты являютя несовсем полнофункциональными. Например, ими наврядли удастся расплатиться в инете, где проверят их РЕАЛЬНЫЙ срок действия.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:16

Amethyst Кстати да , их в инет не примут , и Apple Pay / Google Pay тоже удалят их . Поэтому вариант с продлением подходит только для оплаты физической картой или снятия наличности . Наверное как допкарта уже будет , с реальным сроком .
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:24

Re: ПУМБ

У жены открыта вертуальная ВсеКарта. При попытке поплнить ее в терминалах (не пумба) пишет что такой клинт не найден. В приложении Пумба карта работает. То что ее не видят терминалы это нормально?
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:27

  Batarejkin написав:Amethyst Кстати да , их в инет не примут , и Apple Pay / Google Pay тоже удалят их . Поэтому вариант с продлением подходит только для оплаты физической картой или снятия наличности . Наверное как допкарта уже будет , с реальным сроком .

"Чужие" банкоматы такие карты тоже могут не взять. Они не знают продлилась ли карта...
WallNutPen
 
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