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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:42

Re: ПУМБ

Вітаю. Сплата комуналки через додаток. Більшість платежів надійшло,а сплати за електроенергію немає. Реквізити не змінювались.Коллцентр енергозбуту каже щоб надав квитанцію про сплату, але ж у додатку її немає. Що робити, не підкажете?
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Вів 17 тра, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:13

  ramaz написав:Погашайте кредит повністю та отримайте кешбек 20%
Пропозиція діє:
з 16.05.2022 по 12.06.2022;
тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку
Инфо на сайте

Ждём... Кому-то уже прилетели смс?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:23

  anikola13 написав:
  ramaz написав:Погашайте кредит повністю та отримайте кешбек 20%
Пропозиція діє:
з 16.05.2022 по 12.06.2022;
тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку
Инфо на сайте

Ждём... Кому-то уже прилетели смс?

Судя по тексту речь скорее всего не о кредитках а именно о кредитах. Не думаю что тут таких много
WallNutPen
 
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