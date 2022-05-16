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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

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ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:42

Re: ПУМБ

Вітаю. Сплата комуналки через додаток. Більшість платежів надійшло,а сплати за електроенергію немає. Реквізити не змінювались.Коллцентр енергозбуту каже щоб надав квитанцію про сплату, але ж у додатку її немає. Що робити, не підкажете?
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Вів 17 тра, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:13

  ramaz написав:Погашайте кредит повністю та отримайте кешбек 20%
Пропозиція діє:
з 16.05.2022 по 12.06.2022;
тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку
Инфо на сайте

Ждём... Кому-то уже прилетели смс?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:23

  anikola13 написав:
  ramaz написав:Погашайте кредит повністю та отримайте кешбек 20%
Пропозиція діє:
з 16.05.2022 по 12.06.2022;
тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку
Инфо на сайте

Ждём... Кому-то уже прилетели смс?

Судя по тексту речь скорее всего не о кредитках а именно о кредитах. Не думаю что тут таких много
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:35

Re: ПУМБ

Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?
valya
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:50

  valya написав:я помиляюсь?
:wink:
АЗС развешо р2р в т.ч. :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:08

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Вітаю. Сплата комуналки через додаток. Більшість платежів надійшло,а сплати за електроенергію немає. Реквізити не змінювались.Коллцентр енергозбуту каже щоб надав квитанцію про сплату, але ж у додатку її немає.

Тобто цієї оплати немає в історії? Якщо немає квитанції, то може Ви лише думали, що заплатили, а насправді забули?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:55

  valya написав:Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?

Подзвони в Мастєркард
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:23

Re: ПУМБ

Пытаюсь снять деньги с депозита "Вiльний" - ругается на превышение лимита.
Даже 100 грн. не дает снять на дебетку.

У кого-то еще такое есть, приложение сломалось?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:06

  tmp01 написав:Пытаюсь снять деньги с депозита "Вiльний" - ругается на превышение лимита.
Даже 100 грн. не дает снять на дебетку.

У кого-то еще такое есть, приложение сломалось?

Спокійно зняв і поклав назад. Спробуйте перезайти, якщо не допоможе, то є ймовірність поспілкуватися з фін. моніторингом...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:38

  klug написав:
  tmp01 написав:Пытаюсь снять деньги с депозита "Вiльний" - ругается на превышение лимита.
Даже 100 грн. не дает снять на дебетку.

У кого-то еще такое есть, приложение сломалось?

Спокійно зняв і поклав назад. Спробуйте перезайти, якщо не допоможе, то є ймовірність поспілкуватися з фін. моніторингом...

Спасибо за информацию.
Да, у меня до сих пор заблокированно.
И суммы не очень большие проходили, десятки тыс.
Хоть бы нотификацию прислали или смс. ((
Пойду теребить суппорт.
tmp01
 
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