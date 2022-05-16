Вітаю. Сплата комуналки через додаток. Більшість платежів надійшло,а сплати за електроенергію немає. Реквізити не змінювались.Коллцентр енергозбуту каже щоб надав квитанцію про сплату, але ж у додатку її немає. Що робити, не підкажете?
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Вів 17 тра, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
ramaz написав:Погашайте кредит повністю та отримайте кешбек 20% Пропозиція діє: з 16.05.2022 по 12.06.2022; тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку Инфо на сайте
ramaz написав:Погашайте кредит повністю та отримайте кешбек 20% Пропозиція діє: з 16.05.2022 по 12.06.2022; тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку Инфо на сайте
Ждём... Кому-то уже прилетели смс?
Судя по тексту речь скорее всего не о кредитках а именно о кредитах. Не думаю что тут таких много
_PORT_UA написав:Вітаю. Сплата комуналки через додаток. Більшість платежів надійшло,а сплати за електроенергію немає. Реквізити не змінювались.Коллцентр енергозбуту каже щоб надав квитанцію про сплату, але ж у додатку її немає.
Тобто цієї оплати немає в історії? Якщо немає квитанції, то може Ви лише думали, що заплатили, а насправді забули?