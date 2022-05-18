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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:20

tmp01

Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:31

  idealstorm написав:
  valya написав:Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?

Подзвони в Мастєркард

А простіше - так золоті чи срібні?
valya
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:33

  valya написав:
  idealstorm написав:
  valya написав:Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?

Подзвони в Мастєркард

А простіше - так золоті чи срібні?


Срібло.
jay2004
 
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ПУМБ (1143)
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