tmp01
Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:20
tmp01
Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:31
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:33
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