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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:20

tmp01

Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:31

  idealstorm написав:
  valya написав:Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?

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А простіше - так золоті чи срібні?
valya
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:33

  valya написав:
  idealstorm написав:
  valya написав:Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?

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А простіше - так золоті чи срібні?


Срібло.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:55

  jay2004 написав:
  valya написав:А простіше - так золоті чи срібні?


Срібло.

Залежить від типу картки.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:28

Re: ПУМБ

Наконец-то пумб разблокировал счета. Всего лишь 3м прошло :).
Но и за это спасибо
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:51

  PUnder написав:Наконец-то пумб разблокировал счета. Всего лишь 3м прошло :).
Но и за это спасибо


какими аргументами в итоге Вы их добили ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:59

  S i m написав:
  PUnder написав:Наконец-то пумб разблокировал счета. Всего лишь 3м прошло :).
Но и за это спасибо


какими аргументами в итоге Вы их добили ?!


По ходу слезами и соплями своими. Остальные документы были предоставлены ранее.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:10

Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?
Vorlon
 
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