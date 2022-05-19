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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:20
tmp01
Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк
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PUnder
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:31
idealstorm написав: valya написав:
Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?
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А простіше - так золоті чи срібні?
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valya
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:33
valya написав: idealstorm написав: valya написав:
Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?
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А простіше - так золоті чи срібні?
Срібло.
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jay2004
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:55
jay2004 написав: valya написав:
А простіше - так золоті чи срібні?
Срібло.
Залежить від типу картки.
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idealstorm
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Додано: Чет 19 тра, 2022 12:28
Наконец-то пумб разблокировал счета. Всего лишь 3м прошло
.
Но и за это спасибо
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PUnder
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Додано: Чет 19 тра, 2022 12:51
PUnder написав:
Наконец-то пумб разблокировал счета. Всего лишь 3м прошло
.
Но и за это спасибо
какими аргументами в итоге Вы их добили ?!
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S i m
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:59
S i m написав: PUnder написав:
Наконец-то пумб разблокировал счета. Всего лишь 3м прошло
.
Но и за это спасибо
какими аргументами в итоге Вы их добили ?!
По ходу слезами и соплями своими. Остальные документы были предоставлены ранее.
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PUnder
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Додано: Чет 19 тра, 2022 18:10
Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?
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Vorlon
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Додано: Чет 19 тра, 2022 18:57
valya написав: idealstorm написав: valya написав:
Прийшлося почати знову користуватись кредиткою Всеможу. Бачу нараховуються срібні бали в мастеркард більше. Це правильно? Здається мають бути золоті, чи я помиляюсь?
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А простіше - так золоті чи срібні?
Золотые для Платинума, это 100 грн если к кредитке заказывать, ну или с головой в бизнес-версию,
иначе серебро
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cohan
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:05
Vorlon написав:
Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?
Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь
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WallNutPen
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