RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:15

  WallNutPen написав:
  Vorlon написав:Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?

Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь

Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит :o
Vorlon
 
Повідомлень: 10155
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Google Adsense [Bot], Koticoff і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3181)
19.05.2022 21:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.