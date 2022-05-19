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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:15
WallNutPen написав: Vorlon написав:
Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?
Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь
Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит
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