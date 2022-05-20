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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 113114115116 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 3 Всього голосів : 21 Додано: Чет 19 тра, 2022 20:15 WallNutPen написав: Vorlon написав: Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"? Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?

Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь

Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит Vorlon Повідомлень: 10155 З нами з: 14.06.13 Подякував: 480 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 тра, 2022 20:44 Vorlon написав: WallNutPen написав: Vorlon написав: Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"? Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?

Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь

Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит

В этом месяце платил через спорт - поэтому особо не смотрел - сейчас глянул - из трёх адресов по одному тоже такая картина как у вас. Так что вы не одиноки В этом месяце платил через спорт - поэтому особо не смотрел - сейчас глянул - из трёх адресов по одному тоже такая картина как у вас. Так что вы не одиноки WallNutPen Повідомлень: 352 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 86 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 тра, 2022 22:27 PUnder написав: tmp01



Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.

Если всего этого нет то думаю какой-то глюк Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.Если всего этого нет то думаю какой-то глюк

Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.

Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.

Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((

Бардак, в общем (



Посмотрим, как долго будут разблокировать....

Сутки уже молчат (



А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся... Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((Бардак, в общем (Посмотрим, как долго будут разблокировать....Сутки уже молчат (А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся... tmp01 Повідомлень: 939 З нами з: 14.03.12 Подякував: 123 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 тра, 2022 23:00 tmp01 написав: PUnder написав: tmp01



Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.

Если всего этого нет то думаю какой-то глюк Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.Если всего этого нет то думаю какой-то глюк

Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.

Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.

Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((

Бардак, в общем (



Посмотрим, как долго будут разблокировать....

Сутки уже молчат (



А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся... Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((Бардак, в общем (Посмотрим, как долго будут разблокировать....Сутки уже молчат (А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...



Все меняется. Безнал заводили был ок. Может в сумме сейчас тоже самое но нал, уже не ок. Транзитом проходили уже не ок. Готовьте доки, и они не все что мы думаем должны принять принимают Все меняется. Безнал заводили был ок. Может в сумме сейчас тоже самое но нал, уже не ок. Транзитом проходили уже не ок. Готовьте доки, и они не все что мы думаем должны принять принимают PUnder Повідомлень: 1258 З нами з: 02.08.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 тра, 2022 23:34 tmp01 написав: А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся... А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...

Виглядає так, що банка змінила "підхід" до моніторингу, бо Ваш випадок непоодинокий. Русня добряче пройшлася по ахметівських активах і банка тепер задумалася, кого б пощіпати. Виглядає так, що банка змінила "підхід" до моніторингу, бо Ваш випадок непоодинокий. Русня добряче пройшлася по ахметівських активах і банка тепер задумалася, кого б пощіпати. klug Повідомлень: 6934 З нами з: 18.08.14 Подякував: 297 раз. Подякували: 943 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 113114115116 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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