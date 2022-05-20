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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:15
WallNutPen написав: Vorlon написав:
Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?
Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь
Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит
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Vorlon
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:44
Vorlon написав: WallNutPen написав: Vorlon написав:
Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?
Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь
Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит
В этом месяце платил через спорт - поэтому особо не смотрел - сейчас глянул - из трёх адресов по одному тоже такая картина как у вас. Так что вы не одиноки
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WallNutPen
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Додано: Чет 19 тра, 2022 22:27
PUnder написав:tmp01
Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк
Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.
Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.
Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((
Бардак, в общем (
Посмотрим, как долго будут разблокировать....
Сутки уже молчат (
А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...
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tmp01
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Додано: Чет 19 тра, 2022 23:00
tmp01 написав: PUnder написав:tmp01
Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк
Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.
Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.
Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((
Бардак, в общем (
Посмотрим, как долго будут разблокировать....
Сутки уже молчат (
А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...
Все меняется. Безнал заводили был ок. Может в сумме сейчас тоже самое но нал, уже не ок. Транзитом проходили уже не ок. Готовьте доки, и они не все что мы думаем должны принять принимают
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PUnder
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Додано: Чет 19 тра, 2022 23:34
tmp01 написав:
А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...
Виглядає так, що банка змінила "підхід" до моніторингу, бо Ваш випадок непоодинокий. Русня добряче пройшлася по ахметівських активах і банка тепер задумалася, кого б пощіпати.
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klug
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:43
klug написав: tmp01 написав:
А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...
Виглядає так, що банка змінила "підхід" до моніторингу, бо Ваш випадок непоодинокий. Русня добряче пройшлася по ахметівських активах і банка тепер задумалася, кого б пощіпати.
Да, похоже это основной мотив.
Надо быть аккуратным с этим банком(( Или вообще игнорить.
Мне он был интересен тем, что с Привата пополнялся бесплатно. Прийдется искать другие тропинки...
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tmp01
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:27
Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?
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melkh
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:30
melkh написав:
Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?
С будь-якої дебетки -- без комисс
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:52
Amethyst написав: melkh написав:
Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?
С будь-якої дебетки -- без комисс
По моему с комисс, т.к. будет тянуть другим сервисом.
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lara_08
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:59
lara_08 написав: Amethyst написав: melkh написав:
Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?
С будь-якої дебетки -- без комисс
По моему с комисс, т.к. будет тянуть другим сервисом.
Сам переказ с ВсеКарта чужим сервісом -- з коміс (МСС 6012)
А його оплата, тобто услуги самої НП (2%) -- без коміс (МСС 8099)
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Amethyst
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