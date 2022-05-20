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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:15

  WallNutPen написав:
  Vorlon написав:Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?

Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь

Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:44

  Vorlon написав:
  WallNutPen написав:
  Vorlon написав:Только у меня в этом месяце отвалились шаблоны по коммуналке по своему адресу с ошибкой "Попробуйте позже"?

Там смотрите, я заметил, что шаблоны слетают если предприятия коммуны (теплосети, водоканалу и и п.) начинают "выеживатся" добавляя к основной услуге всякую фигню типа абонки - меняется шаблон в самом пумбе-пэйхабе соответственно созданный вами шаблон тоже перестает работать - его надо удалять и создавать вновь

Один шаблон - ладно. Но всё сразу? То есть мой адрес нажимаю сохранённый и всё - ошибка... До показа шаблонов даже не доходит :o

В этом месяце платил через спорт - поэтому особо не смотрел - сейчас глянул - из трёх адресов по одному тоже такая картина как у вас. Так что вы не одиноки
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:27

  PUnder написав:tmp01

Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк

Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.
Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.
Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((
Бардак, в общем (

Посмотрим, как долго будут разблокировать....
Сутки уже молчат (

А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:00

  tmp01 написав:
  PUnder написав:tmp01

Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк

Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.
Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.
Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((
Бардак, в общем (

Посмотрим, как долго будут разблокировать....
Сутки уже молчат (

А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...


Все меняется. Безнал заводили был ок. Может в сумме сейчас тоже самое но нал, уже не ок. Транзитом проходили уже не ок. Готовьте доки, и они не все что мы думаем должны принять принимают :(
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:34

  tmp01 написав:А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...

Виглядає так, що банка змінила "підхід" до моніторингу, бо Ваш випадок непоодинокий. Русня добряче пройшлася по ахметівських активах і банка тепер задумалася, кого б пощіпати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:43

  klug написав:
  tmp01 написав:А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...

Виглядає так, що банка змінила "підхід" до моніторингу, бо Ваш випадок непоодинокий. Русня добряче пройшлася по ахметівських активах і банка тепер задумалася, кого б пощіпати.

Да, похоже это основной мотив.
Надо быть аккуратным с этим банком(( Или вообще игнорить.
Мне он был интересен тем, что с Привата пополнялся бесплатно. Прийдется искать другие тропинки...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:27

Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:30

  melkh написав:Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?

С будь-якої дебетки -- без комисс
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:52

  Amethyst написав:
  melkh написав:Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?

С будь-якої дебетки -- без комисс

По моему с комисс, т.к. будет тянуть другим сервисом.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:59

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  melkh написав:Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?

С будь-якої дебетки -- без комисс

По моему с комисс, т.к. будет тянуть другим сервисом.

Сам переказ с ВсеКарта чужим сервісом -- з коміс (МСС 6012)
А його оплата, тобто услуги самої НП (2%) -- без коміс (МСС 8099)
Amethyst
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