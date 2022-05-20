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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:14
Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
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vova3215
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