|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:14
Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:23
Дякую, я і написав не скажіть, а нагадайте!!! скоріш за все будуть тягнути з Лупумби, то буде з комісом, це ж йде не оплата послуг НП, а наложений платіж, краще кешом заплачу, або монькою, блеком (Альфа) можна в цьому випадку.
|