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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:14
Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:23
Дякую, я і написав не скажіть, а нагадайте!!! скоріш за все будуть тягнути з Лупумби, то буде з комісом, це ж йде не оплата послуг НП, а наложений платіж, краще кешом заплачу, або монькою, блеком (Альфа) можна в цьому випадку.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:20
А вот и нет. Я уже спрашивал здесь на форуме, можно ли с этим что-то сделать, но ответа не получил. Услуги новой почты по доставке товара - оплачиваются как услуги и без комиссии, а вот перевод денег вместе с комиссией за этот перевод формируются как единый платеж на их карманный "Пост-финанс", естественно, как перевод, а не как оплата услуг. Как по мне, так это нарушение, на которое за такой срок должны были среагировать сами платежные системы, раз уж поближе никого нет. Однако, воз и ныне там.
Додано: Суб 21 тра, 2022 13:26
Додано: Суб 21 тра, 2022 18:13
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