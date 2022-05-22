Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:20

Amethyst написав: Сам переказ с ВсеКарта чужим сервісом -- з коміс (МСС 6012)

А його оплата, тобто услуги самої НП (2%) -- без коміс (МСС 8099) Сам переказ с ВсеКарта чужим сервісом -- з коміс (МСС 6012)А його оплата, тобто услуги самої НП (2%) -- без коміс (МСС 8099)

А вот и нет. Я уже спрашивал здесь на форуме, можно ли с этим что-то сделать, но ответа не получил. Услуги новой почты по доставке товара - оплачиваются как услуги и без комиссии, а вот перевод денег вместе с комиссией за этот перевод формируются как единый платеж на их карманный "Пост-финанс", естественно, как перевод, а не как оплата услуг. Как по мне, так это нарушение, на которое за такой срок должны были среагировать сами платежные системы, раз уж поближе никого нет. Однако, воз и ныне там.