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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:14

Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
vova3215
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:23

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  melkh написав:Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?

С будь-якої дебетки -- без комисс

По моему с комисс, т.к. будет тянуть другим сервисом.

Дякую, я і написав не скажіть, а нагадайте!!! скоріш за все будуть тягнути з Лупумби, то буде з комісом, це ж йде не оплата послуг НП, а наложений платіж, краще кешом заплачу, або монькою, блеком (Альфа) можна в цьому випадку.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:20

  Amethyst написав:Сам переказ с ВсеКарта чужим сервісом -- з коміс (МСС 6012)
А його оплата, тобто услуги самої НП (2%) -- без коміс (МСС 8099)

А вот и нет. Я уже спрашивал здесь на форуме, можно ли с этим что-то сделать, но ответа не получил. Услуги новой почты по доставке товара - оплачиваются как услуги и без комиссии, а вот перевод денег вместе с комиссией за этот перевод формируются как единый платеж на их карманный "Пост-финанс", естественно, как перевод, а не как оплата услуг. Как по мне, так это нарушение, на которое за такой срок должны были среагировать сами платежные системы, раз уж поближе никого нет. Однако, воз и ныне там.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:26

  vova3215 написав:Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы


запросить в отделении повыше, заказ за 2 дня в Киеве
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:05

По картці ВСЕМОЖУ не чути коли планують видавати? :)
root
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:13

  root написав:По картці ВСЕМОЖУ не чути коли планують видавати? :)

шо вам видаваты
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:21

  cohan написав:
  vova3215 написав:Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы


запросить в отделении повыше, заказ за 2 дня в Киеве

Ответ представителя:
Вітаємо!

На поточний момент послуга попереднього замовлення валюти недоступна. Видача валюти відбувається у межах доступного в касі залишку.
Кто то снимал валюту со своего счета последнее время или банк банкрот?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:01

vova3215 , знімав якось на західній. Місяця півтора-два тому. Просто у відділенні без замовлення. Близько 2 куе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:05

  vova3215 написав:
  cohan написав:
  vova3215 написав:Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы


запросить в отделении повыше, заказ за 2 дня в Киеве

Ответ представителя:
Вітаємо!

На поточний момент послуга попереднього замовлення валюти недоступна. Видача валюти відбувається у межах доступного в касі залишку.
Кто то снимал валюту со своего счета последнее время или банк банкрот?


Да причем тут банкрот. Ну не приносят валюту и самолёты с наличманом не летают. Война всё-таки. Остальное все работает. М даже дают выводить в рамках лимита естественно.
Поищите может кому-то надо в Европе деньги а тут он с вами налом расчитаешься (правда лимиты что-то крупное снять не позволят)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:06

  vova3215 написав:
  cohan написав:
  vova3215 написав:Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы


запросить в отделении повыше, заказ за 2 дня в Киеве

Ответ представителя:
Вітаємо!

На поточний момент послуга попереднього замовлення валюти недоступна. Видача валюти відбувається у межах доступного в касі залишку.
Кто то снимал валюту со своего счета последнее время или банк банкрот?

так откуда у них эти доллары возьмутся в кассе,никто же по 29 им не сдаст.
Если вы в небольшом городке то наверное и не дождётесь долларов.
konstantin kirovograd
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