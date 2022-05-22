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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:14
Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
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vova3215
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:23
lara_08 написав: Amethyst написав: melkh написав:
Нагадайте, оплата переказу Всекартою на НП без комісії?
С будь-якої дебетки -- без комисс
По моему с комисс, т.к. будет тянуть другим сервисом.
Дякую, я і написав не скажіть, а нагадайте!!! скоріш за все будуть тягнути з Лупумби, то буде з комісом, це ж йде не оплата послуг НП, а наложений платіж, краще кешом заплачу, або монькою, блеком (Альфа) можна в цьому випадку.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:20
Amethyst написав:
Сам переказ с ВсеКарта чужим сервісом -- з коміс (МСС 6012)
А його оплата, тобто услуги самої НП (2%) -- без коміс (МСС 8099)
А вот и нет. Я уже спрашивал здесь на форуме, можно ли с этим что-то сделать, но ответа не получил. Услуги новой почты по доставке товара - оплачиваются как услуги и без комиссии, а вот перевод денег вместе с комиссией за этот перевод формируются как единый платеж на их карманный "Пост-финанс", естественно, как перевод, а не как оплата услуг. Как по мне, так это нарушение, на которое за такой срок должны были среагировать сами платежные системы, раз уж поближе никого нет. Однако, воз и ныне там.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 13:26
vova3215 написав:
Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
запросить в отделении повыше, заказ за 2 дня в Киеве
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cohan
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Додано: Нед 22 тра, 2022 15:21
cohan написав: vova3215 написав:
Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
запросить в отделении повыше, заказ за 2 дня в Киеве
Ответ представителя:
Вітаємо!
На поточний момент послуга попереднього замовлення валюти недоступна. Видача валюти відбувається у межах доступного в касі залишку.
Кто то снимал валюту со своего счета последнее время или банк банкрот?
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vova3215
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:01
vova3215 , знімав якось на західній. Місяця півтора-два тому. Просто у відділенні без замовлення. Близько 2 куе.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:05
vova3215 написав: cohan написав: vova3215 написав:
Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
запросить в отделении повыше, заказ за 2 дня в Киеве
Ответ представителя:
Вітаємо!
На поточний момент послуга попереднього замовлення валюти недоступна. Видача валюти відбувається у межах доступного в касі залишку.
Кто то снимал валюту со своего счета последнее время или банк банкрот?
Да причем тут банкрот. Ну не приносят валюту и самолёты с наличманом не летают. Война всё-таки. Остальное все работает. М даже дают выводить в рамках лимита естественно.
Поищите может кому-то надо в Европе деньги а тут он с вами налом расчитаешься (правда лимиты что-то крупное снять не позволят)
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:06
vova3215 написав: cohan написав: vova3215 написав:
Вопрос к официальному представителю. Как заказать выплату с валютного счета? Остатки в отделении всегда 0. Переехали из зоны обстрелов. Нужны финансы
запросить в отделении повыше, заказ за 2 дня в Киеве
Ответ представителя:
Вітаємо!
На поточний момент послуга попереднього замовлення валюти недоступна. Видача валюти відбувається у межах доступного в касі залишку.
Кто то снимал валюту со своего счета последнее время или банк банкрот?
так откуда у них эти доллары возьмутся в кассе,никто же по 29 им не сдаст.
Если вы в небольшом городке то наверное и не дождётесь долларов.
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