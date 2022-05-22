(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)[/quote]
Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:31
(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)[/quote]
Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо
Додано: Нед 22 тра, 2022 18:11
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