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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:31

(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)[/quote]
Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо
vova3215
 
Повідомлень: 146
З нами з: 08.07.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:11

  vova3215 написав:(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)

Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо[/quote]

Мой совет. Спросите среди знакомых у кого жена/дети выехали. Если у мужа тут деньги есть, можете помочь друг другу.
PUnder
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 02.08.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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  #<1 ... 115116117118
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