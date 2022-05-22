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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 115116117118 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 3 Всього голосів : 21 Додано: Нед 22 тра, 2022 16:31 (правда лимиты что-то крупное снять не позволят)[/quote]

Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо vova3215 Повідомлень: 146 З нами з: 08.07.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 18:11 vova3215 написав: (правда лимиты что-то крупное снять не позволят) (правда лимиты что-то крупное снять не позволят)

Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо[/quote]



Мой совет. Спросите среди знакомых у кого жена/дети выехали. Если у мужа тут деньги есть, можете помочь друг другу. Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо[/quote]Мой совет. Спросите среди знакомых у кого жена/дети выехали. Если у мужа тут деньги есть, можете помочь друг другу. PUnder Повідомлень: 1266 З нами з: 02.08.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 20:44 tmp01 написав: PUnder написав: tmp01



Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.

Если всего этого нет то думаю какой-то глюк Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.Если всего этого нет то думаю какой-то глюк

Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.

Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.

Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((

Бардак, в общем (



Посмотрим, как долго будут разблокировать....

Сутки уже молчат (



А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся... Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((Бардак, в общем (Посмотрим, как долго будут разблокировать....Сутки уже молчат (А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...

готовьтесь, около месяца... ответа не ждите (будет - идите в отделение). Лучше сразу идти в отделение, по дороге возьмите в налоговой справку о доходах, берите с 1998 по 2021. Моих доходов не хватило за 3 года, потом доносил, а это все время... В отделении написать заяву и приложить доки - заставить взять, ибо мне сначала отказали, но после обращений кучи - перезвонили - сказали несите.

Договора купли-продажи недвиги - не катят - банка их отменила на период военного времени.

И да они мне заблокировали кроме дебетки, еще и кредитку, причем заблокировали средства для ее погашения и саму возможность погасить, естественно рассматривали ровно на несколько дней дольше, чтобы я вылетел из грейса. Насчитали проценты, и уже 2 недели обещают рассмотреть мой вопрос, как я понял, тянут специально, чтобы еще за один месяц насчитать. Похоже надо еще одну жалобу в НБУ катать, может ускорятся...

Представитель в ЛС уже вторую неделю игнорит... готовьтесь, около месяца... ответа не ждите (будет - идите в отделение). Лучше сразу идти в отделение, по дороге возьмите в налоговой справку о доходах, берите с 1998 по 2021. Моих доходов не хватило за 3 года, потом доносил, а это все время... В отделении написать заяву и приложить доки - заставить взять, ибо мне сначала отказали, но после обращений кучи - перезвонили - сказали несите.Договора купли-продажи недвиги - не катят - банка их отменила на период военного времени.И да они мне заблокировали кроме дебетки, еще и кредитку, причем заблокировали средства для ее погашения и саму возможность погасить, естественно рассматривали ровно на несколько дней дольше, чтобы я вылетел из грейса. Насчитали проценты, и уже 2 недели обещают рассмотреть мой вопрос, как я понял, тянут специально, чтобы еще за один месяц насчитать. Похоже надо еще одну жалобу в НБУ катать, может ускорятся...Представитель в ЛС уже вторую неделю игнорит... ol_zy

Повідомлень: 7340 З нами з: 20.01.15 Подякував: 442 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 20:54 ol_zy на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився? melkh

Повідомлень: 690 З нами з: 14.07.10 Подякував: 6 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 21:19 melkh написав: ol_zy на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився? на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?



В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.



Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо. В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо. PUnder Повідомлень: 1266 З нами з: 02.08.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 115116117118 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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