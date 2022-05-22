(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)[/quote]
Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:31
(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)[/quote]
Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо
Додано: Нед 22 тра, 2022 18:11
Додано: Нед 22 тра, 2022 20:44
готовьтесь, около месяца... ответа не ждите (будет - идите в отделение). Лучше сразу идти в отделение, по дороге возьмите в налоговой справку о доходах, берите с 1998 по 2021. Моих доходов не хватило за 3 года, потом доносил, а это все время... В отделении написать заяву и приложить доки - заставить взять, ибо мне сначала отказали, но после обращений кучи - перезвонили - сказали несите.
Договора купли-продажи недвиги - не катят - банка их отменила на период военного времени.
И да они мне заблокировали кроме дебетки, еще и кредитку, причем заблокировали средства для ее погашения и саму возможность погасить, естественно рассматривали ровно на несколько дней дольше, чтобы я вылетел из грейса. Насчитали проценты, и уже 2 недели обещают рассмотреть мой вопрос, как я понял, тянут специально, чтобы еще за один месяц насчитать. Похоже надо еще одну жалобу в НБУ катать, может ускорятся...
Представитель в ЛС уже вторую неделю игнорит...
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:19
В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.
Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо.
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:16
у меня из-за пополнения приват по счету на пумб... пумб это все приравнял к...р2р и решил, что это внесению налички через кассу... Т.е. они спецом так настроили перевод по счету из привата, чтобы воспринимать его как р2р и за это наказали. (да там сумма у меня вышла итого чуть больше 400К в месяц)
И выписка из привата, что все суммы шли строго с моего счета в привате им по барабану... Ну и похоже, еще приплюсовали закидывание/снятие с депозита.
И как я понял, сейчас уже блочат и за менее 400К.
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:22
У меня по ПФУ многое не светилось... поэтому брал в налоговой - это им тоже подходит но или с квитанцией №1 или с печатью - давал с печатью, т.к. налоговая по дороге была и там нюанс, в кабинете, только за 60мес и менее можно формировать, я такого не увидел и у меня только за 12 мес. получалось. И делать так за каждый год было долго, а в самой налоговой можно за любой период взять + печать поставят и сами распечатают.
В отделении сказали, что только на бумаге принимают - по мейлу нельзя...
|