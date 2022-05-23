|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:31
(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)[/quote]
Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо
-
vova3215
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 08.07.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 18:11
vova3215 написав:
(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)
Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо[/quote]
Мой совет. Спросите среди знакомых у кого жена/дети выехали. Если у мужа тут деньги есть, можете помочь друг другу.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1266
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 20:44
tmp01 написав: PUnder написав:tmp01
Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк
Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.
Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.
Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((
Бардак, в общем (
Посмотрим, как долго будут разблокировать....
Сутки уже молчат (
А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...
готовьтесь, около месяца... ответа не ждите (будет - идите в отделение). Лучше сразу идти в отделение, по дороге возьмите в налоговой справку о доходах, берите с 1998 по 2021. Моих доходов не хватило за 3 года, потом доносил, а это все время... В отделении написать заяву и приложить доки - заставить взять, ибо мне сначала отказали, но после обращений кучи - перезвонили - сказали несите.
Договора купли-продажи недвиги - не катят - банка их отменила на период военного времени.
И да они мне заблокировали кроме дебетки, еще и кредитку, причем заблокировали средства для ее погашения и саму возможность погасить, естественно рассматривали ровно на несколько дней дольше, чтобы я вылетел из грейса. Насчитали проценты, и уже 2 недели обещают рассмотреть мой вопрос, как я понял, тянут специально, чтобы еще за один месяц насчитать. Похоже надо еще одну жалобу в НБУ катать, может ускорятся...
Представитель в ЛС уже вторую неделю игнорит...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7344
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 20:54
ol_zy на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:19
melkh написав:ol_zy
на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?
В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.
Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1266
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:16
melkh написав:ol_zy
на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?
у меня из-за пополнения приват по счету на пумб... пумб это все приравнял к...р2р и решил, что это внесению налички через кассу... Т.е. они спецом так настроили перевод по счету из привата, чтобы воспринимать его как р2р и за это наказали. (да там сумма у меня вышла итого чуть больше 400К в месяц)
И выписка из привата, что все суммы шли строго с моего счета в привате им по барабану... Ну и похоже, еще приплюсовали закидывание/снятие с депозита.
И как я понял, сейчас уже блочат и за менее 400К.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7344
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:22
PUnder написав: melkh написав:ol_zy
на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?
В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.
Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо.
У меня по ПФУ многое не светилось... поэтому брал в налоговой - это им тоже подходит но или с квитанцией №1 или с печатью - давал с печатью, т.к. налоговая по дороге была и там нюанс, в кабинете, только за 60мес и менее можно формировать, я такого не увидел и у меня только за 12 мес. получалось. И делать так за каждый год было долго, а в самой налоговой можно за любой период взять + печать поставят и сами распечатают.
В отделении сказали, что только на бумаге принимают - по мейлу нельзя...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7344
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 тра, 2022 05:09
ol_zy написав: PUnder написав: melkh написав:ol_zy
на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?
В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.
Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо.
У меня по ПФУ многое не светилось... поэтому брал в налоговой - это им тоже подходит но или с квитанцией №1 или с печатью - давал с печатью, т.к. налоговая по дороге была и там нюанс, в кабинете, только за 60мес и менее можно формировать, я такого не увидел и у меня только за 12 мес. получалось. И делать так за каждый год было долго, а в самой налоговой можно за любой период взять + печать поставят и сами распечатают.
В отделении сказали, что только на бумаге принимают - по мейлу нельзя...
Т.е. депозит из другого банка в ПУМБ на карту делать возврат будет плохая идея и блок ? Тут моно заканчивается...
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12855
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 тра, 2022 06:44
sens написав: ol_zy написав:
У меня по ПФУ многое не светилось... поэтому брал в налоговой - это им тоже подходит но или с квитанцией №1 или с печатью - давал с печатью, т.к. налоговая по дороге была и там нюанс, в кабинете, только за 60мес и менее можно формировать, я такого не увидел и у меня только за 12 мес. получалось. И делать так за каждый год было долго, а в самой налоговой можно за любой период взять + печать поставят и сами распечатают.
В отделении сказали, что только на бумаге принимают - по мейлу нельзя...
Т.е. депозит из другого банка в ПУМБ на карту делать возврат будет плохая идея и блок ? Тут моно заканчивается...
Запросто... Если СЭПом из моно, то может и прокатит, но с них станется... Если сразу там на депозит закинете, то пока будете бодаться по разблокировке (подозреваю что формы 7 из ПФУ вам должно хватить), то % будут капать, а если как транзит, то не рекомендую...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7344
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|