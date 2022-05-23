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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:31

(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)[/quote]
Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:11

  vova3215 написав:(правда лимиты что-то крупное снять не позволят)

Да в один официальный лимит вписываюсь. Не снимал бы но за аренду жилья платить надо[/quote]

Мой совет. Спросите среди знакомых у кого жена/дети выехали. Если у мужа тут деньги есть, можете помочь друг другу.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:44

  tmp01 написав:
  PUnder написав:tmp01

Если фин мон то по кредитки увидите 9999999999 долга. Если нет кредитки то зайдите в десктоп версию и там будет напротив счетов написано что на разбокирвке в налоговой.
Если всего этого нет то думаю какой-то глюк

Да, Вы правы. Уже сейчас увидел долг 999999999.
Ну и вчера к вечеру пришло письмо счастья на емейл от финмона.
Хотя днем я задалбывал суппорт и они в упор не видели блокировок на мне ((
Бардак, в общем (

Посмотрим, как долго будут разблокировать....
Сутки уже молчат (

А в целом странно - денег я заводил намного меньше, чем в мирное время. И профиль использования не менялся...

готовьтесь, около месяца... ответа не ждите (будет - идите в отделение). Лучше сразу идти в отделение, по дороге возьмите в налоговой справку о доходах, берите с 1998 по 2021. Моих доходов не хватило за 3 года, потом доносил, а это все время... В отделении написать заяву и приложить доки - заставить взять, ибо мне сначала отказали, но после обращений кучи - перезвонили - сказали несите.
Договора купли-продажи недвиги - не катят - банка их отменила на период военного времени.
И да они мне заблокировали кроме дебетки, еще и кредитку, причем заблокировали средства для ее погашения и саму возможность погасить, естественно рассматривали ровно на несколько дней дольше, чтобы я вылетел из грейса. Насчитали проценты, и уже 2 недели обещают рассмотреть мой вопрос, как я понял, тянут специально, чтобы еще за один месяц насчитать. Похоже надо еще одну жалобу в НБУ катать, может ускорятся...
Представитель в ЛС уже вторую неделю игнорит...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:54

ol_zy на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:19

  melkh написав:ol_zy на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?


В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.

Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:16

  melkh написав:ol_zy на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?

у меня из-за пополнения приват по счету на пумб... пумб это все приравнял к...р2р и решил, что это внесению налички через кассу... Т.е. они спецом так настроили перевод по счету из привата, чтобы воспринимать его как р2р и за это наказали. (да там сумма у меня вышла итого чуть больше 400К в месяц)
И выписка из привата, что все суммы шли строго с моего счета в привате им по барабану... Ну и похоже, еще приплюсовали закидывание/снятие с депозита.
И как я понял, сейчас уже блочат и за менее 400К.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:22

  PUnder написав:
  melkh написав:ol_zy на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?


В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.

Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо.

У меня по ПФУ многое не светилось... поэтому брал в налоговой - это им тоже подходит но или с квитанцией №1 или с печатью - давал с печатью, т.к. налоговая по дороге была и там нюанс, в кабинете, только за 60мес и менее можно формировать, я такого не увидел и у меня только за 12 мес. получалось. И делать так за каждый год было долго, а в самой налоговой можно за любой период взять + печать поставят и сами распечатают.
В отделении сказали, что только на бумаге принимают - по мейлу нельзя...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 05:09

  ol_zy написав:
  PUnder написав:
  melkh написав:ol_zy на вашу думку, від чого ПУМБа так возбудився?


В мене від поповнення готівкою. Бо тоді працювали тільки вони. Я поповнював і далі переводив на картку дружини і сина.

Довідка Ок7 вона в мене доречі зформувалася за десяток років. Робив в кабінеті ПФУ, логінився через банк ід. Файли відправляв на відділення (2шт довідка і ключь для перевірки). Всі інші документи бортували (справка о зп, договори куплі продажу нерухомості. ФОП прийняли але там було не достатньо.

У меня по ПФУ многое не светилось... поэтому брал в налоговой - это им тоже подходит но или с квитанцией №1 или с печатью - давал с печатью, т.к. налоговая по дороге была и там нюанс, в кабинете, только за 60мес и менее можно формировать, я такого не увидел и у меня только за 12 мес. получалось. И делать так за каждый год было долго, а в самой налоговой можно за любой период взять + печать поставят и сами распечатают.
В отделении сказали, что только на бумаге принимают - по мейлу нельзя...

Т.е. депозит из другого банка в ПУМБ на карту делать возврат будет плохая идея и блок ? Тут моно заканчивается...
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:44

  sens написав:
  ol_zy написав:У меня по ПФУ многое не светилось... поэтому брал в налоговой - это им тоже подходит но или с квитанцией №1 или с печатью - давал с печатью, т.к. налоговая по дороге была и там нюанс, в кабинете, только за 60мес и менее можно формировать, я такого не увидел и у меня только за 12 мес. получалось. И делать так за каждый год было долго, а в самой налоговой можно за любой период взять + печать поставят и сами распечатают.
В отделении сказали, что только на бумаге принимают - по мейлу нельзя...

Т.е. депозит из другого банка в ПУМБ на карту делать возврат будет плохая идея и блок ? Тут моно заканчивается...

Запросто... Если СЭПом из моно, то может и прокатит, но с них станется... Если сразу там на депозит закинете, то пока будете бодаться по разблокировке (подозреваю что формы 7 из ПФУ вам должно хватить), то % будут капать, а если как транзит, то не рекомендую...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:26

sens

Зависит от суммы. Если там относительно много, то реально можете попасть на объяснение и подтверждения где взяли деньги на депозит.
Да и если блоканут то депозит не откроете :). Надо сразу или снимать или на депозит (если риск блока)
PUnder
 
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