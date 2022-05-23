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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 07:44
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51
_PORT_UA, разве разрешил НБУ покупку валюты в онлайн? Продажу не запрещали.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51
_PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
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Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:21
Ромасик написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
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_PORT_UA
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