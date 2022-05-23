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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:44

Re: ПУМБ

Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51

Re: ПУМБ

_PORT_UA, разве разрешил НБУ покупку валюты в онлайн? Продажу не запрещали.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51

  _PORT_UA написав:Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?

ніякий, платити гривневою картою.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:21

  Ромасик написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?

ніякий, платити гривневою картою.

А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
_PORT_UA
 
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  #<1 ... 116117118119
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