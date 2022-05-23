RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:44

Re: ПУМБ

Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 933
З нами з: 09.02.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51

Re: ПУМБ

_PORT_UA, разве разрешил НБУ покупку валюты в онлайн? Продажу не запрещали.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4431
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51

  _PORT_UA написав:Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?

ніякий, платити гривневою картою.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:21

  Ромасик написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?

ніякий, платити гривневою картою.

А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 933
З нами з: 09.02.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:51

  _PORT_UA написав:
  Ромасик написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?

ніякий, платити гривневою картою.

А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?

Ні. Заблокується по одному курсу, а списання може пройти по іншому якій буде на день списання.
PUnder
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 02.08.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:58

Re: ПУМБ

_PORT_UA написав:А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?

Тільки блокування. Щодо списання, врахуйте, що НБУ з 21.05 зняв обмеження на курс.
Zochan
 
Повідомлень: 498
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:06

  _PORT_UA написав:
  Ромасик написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?

ніякий, платити гривневою картою.

А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?

За курсом, який зазначений тут https://about.pumb.ua/info/currency_converter як "комерційний курс" на день списання.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4212
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:17

Вопрос представителю PUMB: когда будет возможен перевыпуск карт на виртуальные (диджитал) хотя бы по сроку?
Заканчивается всекарта по сроку, но в отделение не очень удобно идти, да и не факт, что там будет пластик.

У конкурентов (приват, альфа, моно) - такая функция реализована.

Кроме этого, очень желательно при этом дать выбор карточной системы (виза или мастер)
gh78
 
Повідомлень: 190
З нами з: 25.04.17
Подякував: 163 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 116117118119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ingtrans, jay2004, Monk23 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (731)
23.05.2022 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.