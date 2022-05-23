ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 07:44
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
_PORT_UA
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51
_PORT_UA, разве разрешил НБУ покупку валюты в онлайн? Продажу не запрещали.
Howl
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51
_PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:21
Ромасик написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
_PORT_UA
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:51
_PORT_UA написав: Ромасик написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
Ні. Заблокується по одному курсу, а списання може пройти по іншому якій буде на день списання.
PUnder
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:58
_PORT_UA написав:А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
Тільки блокування. Щодо списання, врахуйте, що НБУ з 21.05 зняв обмеження на курс.
Zochan
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:06
_PORT_UA написав: Ромасик написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
За курсом, який зазначений тут
https://about.pumb.ua/info/currency_converter
як "комерційний курс" на день списання.
Ferlakur
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:17
Вопрос представителю
PUMB: когда будет возможен перевыпуск карт на виртуальные (диджитал) хотя бы по сроку? Заканчивается всекарта по сроку, но в отделение не очень удобно идти, да и не факт, что там будет пластик. У конкурентов (приват, альфа, моно) - такая функция реализована. Кроме этого, очень желательно при этом дать выбор карточной системы (виза или мастер)
gh78
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