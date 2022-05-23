ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 07:44
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
_PORT_UA
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51
_PORT_UA, разве разрешил НБУ покупку валюты в онлайн? Продажу не запрещали.
Howl
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51
_PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:21
Ромасик написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
_PORT_UA
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:51
_PORT_UA написав: Ромасик написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
Ні. Заблокується по одному курсу, а списання може пройти по іншому якій буде на день списання.
PUnder
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:58
_PORT_UA написав:А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
Тільки блокування. Щодо списання, врахуйте, що НБУ з 21.05 зняв обмеження на курс.
Zochan
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:06
_PORT_UA написав: Ромасик написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажете в Пумбі в додатку працює валютоомбін? Можна купити трохи валюти для сплати на закордонному інтернет сайті? Чи підкажіть через який банк можна купити?
ніякий, платити гривневою картою.
А конвертація за яким курсом буде? Тим, що зазначено в додатку?
За курсом, який зазначений тут
https://about.pumb.ua/info/currency_converter
як "комерційний курс" на день списання.
Ferlakur
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:17
Вопрос представителю
PUMB: когда будет возможен перевыпуск карт на виртуальные (диджитал) хотя бы по сроку? Заканчивается всекарта по сроку, но в отделение не очень удобно идти, да и не факт, что там будет пластик. У конкурентов (приват, альфа, моно) - такая функция реализована. Кроме этого, очень желательно при этом дать выбор карточной системы (виза или мастер)
gh78
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:41
gh78 написав:
Вопрос представителю
PUMB
: когда будет возможен перевыпуск карт на виртуальные (диджитал) хотя бы по сроку?
Заканчивается всекарта по сроку, но в отделение не очень удобно идти, да и не факт, что там будет пластик.
У конкурентов (приват, альфа, моно) - такая функция реализована.
Кроме этого, очень желательно при этом дать выбор карточной системы (виза или мастер)
Вітаємо!
Термін дії всіх карток ПУМБ було автоматично подовжено.
Поки що перевипустити картку, щоб нова стала діджитальною, можливості немає. Якщо у Банка з'явиться такий вид послуг - ми опублікуємо цю інформацію на своїх офіційних стрінках.
Бережіть себе!
PUMB
Представник банку
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:46
gh78 написав:
Заканчивается всекарта по сроку, но в отделение не очень удобно идти, да и не факт, что там будет пластик.
А наличку снимать не планируете? Без пластика никак.
Ferlakur
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