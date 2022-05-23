RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:00

  PUMB написав:Термін дії всіх карток ПУМБ було автоматично подовжено.
Поки що перевипустити картку, щоб нова стала діджитальною, можливості немає.

1. До когда? Плюс некоторые сервисы в интернете требуют проверки срока годности (выпадающий список, и там нет "просроченных дат")
2. Вопрос не в том, чтобы сделать карту диджитальной, а в том, чтобы перевыпустить карту УДАЛЕННО, без посещения отделения.
Если банк предоставляет возможность доставки пластика клиенту на дом, почтомат, отделение связи - то возможность перевыпуска на диджиталку, скажем так, "не принципиальна".

"Принципиальна" именно возможность УДАЛЕННОГО перевыпуска. А в каком виде (физическом или виртуальном) - это уже "опциональный" вопрос
gh78
 
Повідомлень: 193
З нами з: 25.04.17
Подякував: 163 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 117118119120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Ferlakur, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1191)
23.05.2022 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.