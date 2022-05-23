1. До когда? Плюс некоторые сервисы в интернете требуют проверки срока годности (выпадающий список, и там нет "просроченных дат")
2. Вопрос не в том, чтобы сделать карту диджитальной, а в том, чтобы перевыпустить карту УДАЛЕННО, без посещения отделения.
Если банк предоставляет возможность доставки пластика клиенту на дом, почтомат, отделение связи - то возможность перевыпуска на диджиталку, скажем так, "не принципиальна".
"Принципиальна" именно возможность УДАЛЕННОГО перевыпуска. А в каком виде (физическом или виртуальном) - это уже "опциональный" вопрос