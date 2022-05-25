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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:00

  PUMB написав:Термін дії всіх карток ПУМБ було автоматично подовжено.
Поки що перевипустити картку, щоб нова стала діджитальною, можливості немає.

1. До когда? Плюс некоторые сервисы в интернете требуют проверки срока годности (выпадающий список, и там нет "просроченных дат")
2. Вопрос не в том, чтобы сделать карту диджитальной, а в том, чтобы перевыпустить карту УДАЛЕННО, без посещения отделения.
Если банк предоставляет возможность доставки пластика клиенту на дом, почтомат, отделение связи - то возможность перевыпуска на диджиталку, скажем так, "не принципиальна".

"Принципиальна" именно возможность УДАЛЕННОГО перевыпуска. А в каком виде (физическом или виртуальном) - это уже "опциональный" вопрос
gh78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:44

  gh78 написав:
  PUMB написав:Термін дії всіх карток ПУМБ було автоматично подовжено.
Поки що перевипустити картку, щоб нова стала діджитальною, можливості немає.

1. До когда? Плюс некоторые сервисы в интернете требуют проверки срока годности (выпадающий список, и там нет "просроченных дат")

Кстати да. Не понятно.
Ведь в чипе\магнитке прописана старая дата годности.
Означает ли это, что "продолженные" карты годятся только для банкоматов или терминалов Пумба?

Тот же приватовский банкомат - нормально обслужит "продолженную" карту Пумба?
А операции за рубежом?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:58

tmp01, нет. В большинстве случаев все слетает. Это проходили в начала карантина. Где-то в пределах своего банка работает в т.ч. инет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:54

А Пумба наказывает за ДиСиСи?
Приспичило на Убере покататься (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:41

  Amethyst написав:А Пумба наказывает за ДиСиСи?
Приспичило на Убере покататься (

viewtopic.php?p=5431955#p5431955
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:51

Re: ПУМБ

Покупал военные облигации в ПУМБ. В связи с этим коментарии и два вопроса (скорее к представителю банка):
Открыл счет в ценных бумагах (открывайте, кто планирует покупать сразу в грн. и валютах - это бесплатно, потому что я открыл сначала только в гривне, потом хотел в долларе и за это уже банк хотел деньги). До 10.05 заказал покупку облигаций (усно у менеджера в отделении). 10.05 банк списал с расчетного счета суму оплаты за облигации. 12.05 на ел.почту пришла выписка со счета в ценных бумагах с зачисленными облигациями (выписка про стан счета, а не про зачисление).
Вопрос 1. Выписка не подписана ел.подписью. Это нормально? Фактически у меня нет документов о покупке и владении счетом (по моей просьбе девушка из отделения прислала мне сканы подписаных мной при открытии счета документов, без заявки на покупку облигаций).
Вопрос 2. 20.05 я заказал (опять усно у менеджера в отделении) ещё покупку облигаций. Но 24.05 банк деньги не списал, и девушка из отделения сказала, что моя заявка в результате аукциона не удовлетворена. Такое возможно в принципе? Я на сайте Министерства финансов в обьявлении о про результаты аукционов вижу, что удовлетворены все заявки.
Island_17
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:15

Island_17
Вітаємо!
Напишіть будь ласка нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ та фінансовий номер телефону та уточніть до якого саме відділення зверталися.

Дякуємо.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:07

Re: ПУМБ

При переводе с всекарты в др. банк в веб версии:
Система тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте пізніше (47587c)

Whats wrong?
Как уже все эти затыки в банках задолбали. :twisted:
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:30

  копейка написав:Как уже все эти затыки в банках задолбали.

Передайте у вузлику маршруткою.
klug
 
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