Додано: Сер 25 тра, 2022 10:51

Покупал военные облигации в ПУМБ. В связи с этим коментарии и два вопроса (скорее к представителю банка):

Открыл счет в ценных бумагах (открывайте, кто планирует покупать сразу в грн. и валютах - это бесплатно, потому что я открыл сначала только в гривне, потом хотел в долларе и за это уже банк хотел деньги). До 10.05 заказал покупку облигаций (усно у менеджера в отделении). 10.05 банк списал с расчетного счета суму оплаты за облигации. 12.05 на ел.почту пришла выписка со счета в ценных бумагах с зачисленными облигациями (выписка про стан счета, а не про зачисление).

Вопрос 1. Выписка не подписана ел.подписью. Это нормально? Фактически у меня нет документов о покупке и владении счетом (по моей просьбе девушка из отделения прислала мне сканы подписаных мной при открытии счета документов, без заявки на покупку облигаций).

Вопрос 2. 20.05 я заказал (опять усно у менеджера в отделении) ещё покупку облигаций. Но 24.05 банк деньги не списал, и девушка из отделения сказала, что моя заявка в результате аукциона не удовлетворена. Такое возможно в принципе? Я на сайте Министерства финансов в обьявлении о про результаты аукционов вижу, что удовлетворены все заявки.