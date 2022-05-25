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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:34

  Amethyst написав:
  klug написав:
  копейка написав:Как уже все эти затыки в банках задолбали.

Передайте у вузлику маршруткою.

а це теж безкоштовно?

Так вся страна бесплатно шутит.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:07

  Amethyst написав:
  klug написав:
  копейка написав:Как уже все эти затыки в банках задолбали.

Передайте у вузлику маршруткою.

а це теж безкоштовно?

в некоторых случаях да - просто скажут, сто пудов передам :D
Shaman
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25.05.2022 18:07
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