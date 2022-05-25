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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:34
Amethyst написав: klug написав: копейка написав:
Как уже все эти затыки в банках задолбали.
Передайте у вузлику маршруткою.
а це теж безкоштовно?
Так вся страна бесплатно шутит.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 17:07
Amethyst написав: klug написав: копейка написав:
Как уже все эти затыки в банках задолбали.
Передайте у вузлику маршруткою.
а це теж безкоштовно?
в некоторых случаях да - просто скажут, сто пудов передам
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