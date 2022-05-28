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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:34

  Amethyst написав:
  klug написав:
  копейка написав:Как уже все эти затыки в банках задолбали.

Передайте у вузлику маршруткою.

а це теж безкоштовно?

Так вся страна бесплатно шутит.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:07

  Amethyst написав:
  klug написав:
  копейка написав:Как уже все эти затыки в банках задолбали.

Передайте у вузлику маршруткою.

а це теж безкоштовно?

в некоторых случаях да - просто скажут, сто пудов передам :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:00

копейка а разве веб версия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?
По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання- возможна ли работа недододатку на телефоне с симкой, не имеющего никакого отношения к банку "ПУМБ"? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку :mrgreen: ..
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:02

  kirilll22 написав:копейка а разве веб версия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?
По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання- возможна ли работа недододатку на телефоне с симкой, не имеющего никакого отношения к банку "ПУМБ"? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку :mrgreen: ..

Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.
Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:34

Re: ПУМБ

В мене веб працює норм, заходжу десь раз на тиждень - попереджень про відключення не було.
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:36

Re: ПУМБ

Вроде как, если в течении месяца не заходить в веб-версию "ПУМБ online", то доступ туда ограничивают и остаётся довольствоваться только мобильным приложением.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:37

PUMB
Пытаюсь второй день зарегистрироваться в приложении, на этапе после ввода Дополнительной информации (там где галочки что я не налоговый резидент США) и нажатия кнопки Сформировать договор приложение выдает техническую ошибку. Поддержка в Google Play ответила что-то не очень вразумительное - предложили пять раз тапнуть по экрану и описать суть проблемы в открывшемся окне. Но я не смог зарегистрироваться в приложении, поэтому совет не работает.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:02

К кредиткам выпускаются допки? Или где посмотреть - на сайте не вижу всеМОЖУ в сборнике тарифов :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:16

  Vorlon написав:К кредиткам выпускаются допки? Или где посмотреть - на сайте не вижу всеМОЖУ в сборнике тарифов :(

А Тарифы на ВсеМожу теперь прям в ДКБО, Додаток 4
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:47

  Vorlon написав:К кредиткам выпускаются допки? Или где посмотреть - на сайте не вижу всеМОЖУ в сборнике тарифов :(


в веб версии :mrgreen: :mrgreen:
мне тоже прикрыли ( а так классно было видны возможноть и стоимость допок
cohan
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