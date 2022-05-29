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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 119120121122 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 3 Всього голосів : 21 Додано: Суб 28 тра, 2022 17:07 Amethyst

Спасибо, но приложение № 3 я так понял правильнее? Vorlon Повідомлень: 10166 З нами з: 14.06.13 Подякував: 480 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 тра, 2022 12:29 Julio написав: kirilll22 написав: копейка а разве веб версия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?

По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання- возможна ли работа недододатку на телефоне с симкой, не имеющего никакого отношения к банку "ПУМБ" ? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку .. а развеверсия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання-недона телефоне с симкой,? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку..

Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.

Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна. Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна.

Ну наконец-то. Свершилось! Благодаря конструктивным, а порой не очень, советам я смог снять галки автопролонгации депозитов без посещения банка по описаной выше схеме. Теперь осталолсь дождаться окончания срока действия и забратьтоже без посещения, бо такие бабахи реально напрягают- хочется если уж и судьба, то сдохнуть дома))

В распоряжении есть бегемот и эксим. А также я слыхал выражения- "толкать" и "тянуть", но что они точно обозначают - я полное х.з.. Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис стремились к 0 ? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА ) Ну наконец-то. Свершилось! Благодаря конструктивным, а порой не очень, советам я смог снять галки автопролонгации депозитов без посещения банка по описаной выше схеме. Теперь осталолсь дождаться окончания срока действия и забратьтоже без посещения, бо такие бабахи реально напрягают- хочется если уж и судьба, то сдохнуть дома))В распоряжении есть бегемот и эксим. А также я слыхал выражения- "толкать" и "тянуть", но что они точно обозначают - я. Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА kirilll22 Повідомлень: 45 З нами з: 08.03.22 Подякував: 15 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 тра, 2022 13:00 kirilll22 написав: Julio написав: kirilll22 написав: копейка а разве веб версия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?

По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання- возможна ли работа недододатку на телефоне с симкой, не имеющего никакого отношения к банку "ПУМБ" ? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку .. а развеверсия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання-недона телефоне с симкой,? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку..

Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.

Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна. Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна.

Ну наконец-то. Свершилось! Благодаря конструктивным, а порой не очень, советам я смог снять галки автопролонгации депозитов без посещения банка по описаной выше схеме. Теперь осталолсь дождаться окончания срока действия и забратьтоже без посещения, бо такие бабахи реально напрягают- хочется если уж и судьба, то сдохнуть дома))

В распоряжении есть бегемот и эксим. А также я слыхал выражения- "толкать" и "тянуть", но что они точно обозначают - я полное х.з.. Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис стремились к 0 ? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА ) Ну наконец-то. Свершилось! Благодаря конструктивным, а порой не очень, советам я смог снять галки автопролонгации депозитов без посещения банка по описаной выше схеме. Теперь осталолсь дождаться окончания срока действия и забратьтоже без посещения, бо такие бабахи реально напрягают- хочется если уж и судьба, то сдохнуть дома))В распоряжении есть бегемот и эксим. А также я слыхал выражения- "толкать" и "тянуть", но что они точно обозначают - я. Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА

толкать - сделать перевод со своей карты на чужую - вводится только номер карты.



тянуть - сделать перевод с другой (но по-правильному со своей) на свою карту - здесь кроме номера карты, вводится еще срок действия и CVV. и обычно в банке-отправителе надо подтвердить транзакцию - смс или приложение



разница в комиссиях и сроках зачисления на счет (на карту зачисление мгновенно в любом случае). при толкании зачисление на счет может пройти и через 2-3 дня.



толкать проще

с ПУМБа можно толкать, это бесплатно (но лучше уточните, на 100% не помню ).

пример для чего тянучка - тот же ПУМБ или Альфа зачисляет деньги на счет в день перевода (если в опер время) или в след рабочий день (если не в опер время или на выходных) толкать - сделать перевод со своей карты на чужую - вводится только номер карты.тянуть - сделать перевод с другой (но по-правильному со своей) на свою карту - здесь кроме номера карты, вводится еще срок действия и CVV. и обычно в банке-отправителе надо подтвердить транзакцию - смс или приложениеразница в комиссиях и сроках зачисления на счет (на карту зачисление мгновенно в любом случае). при толкании зачисление на счет может пройти и через 2-3 дня.толкать прощес ПУМБа можно толкать, это бесплатно (но лучше уточните, на 100% не помню).пример для чего тянучка - тот же ПУМБ или Альфа зачисляет деньги на счет в день перевода (если в опер время) или в след рабочий день (если не в опер время или на выходных) Shaman

Повідомлень: 2046 З нами з: 29.09.19 Подякував: 329 раз. Подякували: 672 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 119120121122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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