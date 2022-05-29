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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:07

Amethyst
Спасибо, но приложение № 3 я так понял правильнее?
Vorlon
 
Повідомлень: 10167
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:29

  Julio написав:
  kirilll22 написав:копейка а разве веб версия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?
По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання- возможна ли работа недододатку на телефоне с симкой, не имеющего никакого отношения к банку "ПУМБ"? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку :mrgreen: ..

Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.
Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна.

Ну наконец-то. Свершилось! Благодаря конструктивным, а порой не очень, советам я смог снять галки автопролонгации депозитов без посещения банка по описаной выше схеме. Теперь осталолсь дождаться окончания срока действия и забратьтоже без посещения, бо такие бабахи реально напрягают- хочется если уж и судьба, то сдохнуть дома))
В распоряжении есть бегемот и эксим. А также я слыхал выражения- "толкать" и "тянуть", но что они точно обозначают - я полное х.з.. Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис стремились к 0 ? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА :| )
kirilll22
 
Повідомлень: 46
З нами з: 08.03.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:00

  kirilll22 написав:
  Julio написав:
  kirilll22 написав:копейка а разве веб версия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?
По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання- возможна ли работа недододатку на телефоне с симкой, не имеющего никакого отношения к банку "ПУМБ"? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку :mrgreen: ..

Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.
Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна.

Ну наконец-то. Свершилось! Благодаря конструктивным, а порой не очень, советам я смог снять галки автопролонгации депозитов без посещения банка по описаной выше схеме. Теперь осталолсь дождаться окончания срока действия и забратьтоже без посещения, бо такие бабахи реально напрягают- хочется если уж и судьба, то сдохнуть дома))
В распоряжении есть бегемот и эксим. А также я слыхал выражения- "толкать" и "тянуть", но что они точно обозначают - я полное х.з.. Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис стремились к 0 ? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА :| )

толкать - сделать перевод со своей карты на чужую - вводится только номер карты.

тянуть - сделать перевод с другой (но по-правильному со своей) на свою карту - здесь кроме номера карты, вводится еще срок действия и CVV. и обычно в банке-отправителе надо подтвердить транзакцию - смс или приложение

разница в комиссиях и сроках зачисления на счет (на карту зачисление мгновенно в любом случае). при толкании зачисление на счет может пройти и через 2-3 дня.

толкать проще
с ПУМБа можно толкать, это бесплатно (но лучше уточните, на 100% не помню :oops: ).
пример для чего тянучка - тот же ПУМБ или Альфа зачисляет деньги на счет в день перевода (если в опер время) или в след рабочий день (если не в опер время или на выходных)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:49

Shaman Спасибо. я могу отправить или на приват или на эксим. Время не критично- пусть хоть неделю гуляют по просторам серверов. ) Пластика нет у меня ни какого- это перевод родственнику.
kirilll22
 
Повідомлень: 46
З нами з: 08.03.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 119120121122
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