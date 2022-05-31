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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 17:07
Amethyst
Спасибо, но приложение № 3 я так понял правильнее?
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Vorlon
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:29
Julio написав: kirilll22 написав:копейка
а разве веб
версия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?
По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання- возможна ли работа
недододатку
на телефоне с симкой, не имеющего никакого отношения к банку "ПУМБ"
? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку
..
Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.
Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна.
Ну наконец-то. Свершилось! Благодаря конструктивным, а порой не очень, советам я смог снять галки автопролонгации депозитов без посещения банка по описаной выше схеме. Теперь осталолсь дождаться окончания срока действия и забратьтоже без посещения, бо такие бабахи реально напрягают- хочется если уж и судьба, то сдохнуть дома))
В распоряжении есть бегемот и эксим. А также я слыхал выражения- "толкать" и "тянуть", но что они точно обозначают - я полное х.з.
. Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис стремились к 0
? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА
)
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kirilll22
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:00
kirilll22 написав: Julio написав: kirilll22 написав:копейка
а разве веб
версия ещё работает? У меня с начала войны нет. и тенденция сокращения явно на лицо была. Неужели остались счастливчики, которых не покаращилы до сих пор?
По теме додатку до дыбильника- У меня в гостях родственник. У него андрюха с версией на которую возможно установить скачаную АПК-шку инет банкинга, но в его тел мою симку "необрезаную" установить нельзя. НЕужели мне так свезло и я наконец-то смогу снять галочку автопролонгация со своих депо? Т. е. Сама суть пытання- возможна ли работа
недододатку
на телефоне с симкой, не имеющего никакого отношения к банку "ПУМБ"
? Всем спасибо заранее за конструктивный ответ, а не советовать "обрезать" симку
..
Веб-версия ПУМБ Online работает, но не для всех. В какой-то момент она перестала работать у части клиентов, и представитель банка здесь объяснял, что клиентам, не заходившим в веб-версию 2 или 3 (точно не помню) месяца, доступ туда закрыли (разумеется, в целях безопасности и сохранности средств). Я регулярно заходил в веб-банкинг, он доступен мне и сейчас.
Работа андроид-приложения возможна не только без сим-карты с финансовым номером телефона, но и на устройстве, вообще не имеющем функций телефона. Я устанавливал приложение на планшет Леново Таб с Андроидом 7, и оно нормально работало, правда удалил его пару месяцев назад. Устанавливал из apk, т.к. из гугл плэя установка недоступна.
Ну наконец-то. Свершилось! Благодаря конструктивным, а порой не очень, советам я смог снять галки автопролонгации депозитов без посещения банка по описаной выше схеме. Теперь осталолсь дождаться окончания срока действия и забратьтоже без посещения, бо такие бабахи реально напрягают- хочется если уж и судьба, то сдохнуть дома))
В распоряжении есть бегемот и эксим. А также я слыхал выражения- "толкать" и "тянуть", но что они точно обозначают - я полное х.з.
. Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис стремились к 0
? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА
)
толкать - сделать перевод со своей карты на чужую - вводится только номер карты.
тянуть - сделать перевод с другой (но по-правильному со своей) на свою карту - здесь кроме номера карты, вводится еще срок действия и CVV. и обычно в банке-отправителе надо подтвердить транзакцию - смс или приложение
разница в комиссиях и сроках зачисления на счет (на карту зачисление мгновенно в любом случае). при толкании зачисление на счет может пройти и через 2-3 дня.
толкать проще
с ПУМБа можно толкать, это бесплатно (но лучше уточните, на 100% не помню
).
пример для чего тянучка - тот же ПУМБ или Альфа зачисляет деньги на счет в день перевода (если в опер время) или в след рабочий день (если не в опер время или на выходных)
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Shaman
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:49
Shaman Спасибо. я могу отправить или на приват или на эксим. Время не критично- пусть хоть неделю гуляют по просторам серверов. ) Пластика нет у меня ни какого- это перевод родственнику.
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kirilll22
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Додано: Нед 29 тра, 2022 18:45
kirilll22 написав:
Когда деньги(сума мизер- 3000 гр) будут на текущем ПУМБы, что мне делать и из какого банка, чтоб потери на комис стремились к 0 ? Ну понятное дело через додаток (скачаный в марте с 4ПДА )
Толкалка всемогу и всекарта бесплатна, но может быть ещё комис за пополнение или снятие нала в указанных вами банках.
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Citizen_D
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Додано: Вів 31 тра, 2022 13:20
DjPavel написав:PUMB
Пытаюсь второй день зарегистрироваться в приложении, на этапе после ввода Дополнительной информации (там где галочки что я не налоговый резидент США) и нажатия кнопки Сформировать договор приложение выдает техническую ошибку. Поддержка в Google Play ответила что-то не очень вразумительное - предложили пять раз тапнуть по экрану и описать суть проблемы в открывшемся окне. Но я не смог зарегистрироваться в приложении, поэтому совет не работает.
Классный банк. Представитель на форуме не отвечает, поддержка уже 4 день не могут решить проблему с регистрацией. Это в 2022 году, когда есть куча конкурентов, которые подобные вопросы решают моментально. Классный сервис, давайте ещё ! Интересно, если я уже на этапе регистрации столкнулся с таким "оперативным" обслуживанием, что ждать от банка когда я стану их клиентом (хотя был когда-то). Но видимо ПУМБ считает что это норм, и первое впечатление ничего не значит
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DjPavel
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:28
DjPavel написав:
Интересно, если я уже на этапе регистрации столкнулся с таким "оперативным" обслуживанием, что ждать от банка когда я стану их клиентом (хотя был когда-то).
Читайте вище про три місяці поневірянь з розблокуванням коштів на рахунках.
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klug
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Додано: Вів 31 тра, 2022 18:08
Заходил сегодня в отделение. В наличии только неименные VISA, именные карты, да и вообще любые банк пока якобы не печатает...
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Vorlon
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