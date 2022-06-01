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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 09:52
Lost написав:
вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...
Пумба, стыд и срам! Верните как было!
Тоже поменял. Было в 9 утра Кафе 5% и Строймаг 3%. Уже 3% и 2%.
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lel
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:04
В мене не змінилось - кафе/аптеки/продукти - 5/2/1
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chipmunk
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:21
chipmunk написав:
В мене не змінилось - кафе/аптеки/продукти - 5/2/1
То ви певно категорії вже обрали, а інші лиш навколо пританцьовували.
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klug
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:23
klug написав:
То ви певно категорії вже обрали
еге ж, ще зранку
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chipmunk
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