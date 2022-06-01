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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:52

  Lost написав:вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...
Пумба, стыд и срам! Верните как было! :mrgreen:

Тоже поменял. Было в 9 утра Кафе 5% и Строймаг 3%. Уже 3% и 2%.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:04

Re: ПУМБ

В мене не змінилось - кафе/аптеки/продукти - 5/2/1
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:21

  chipmunk написав:В мене не змінилось - кафе/аптеки/продукти - 5/2/1

То ви певно категорії вже обрали, а інші лиш навколо пританцьовували.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:23

Re: ПУМБ

  klug написав:То ви певно категорії вже обрали

еге ж, ще зранку
chipmunk
 
Повідомлень: 8904
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Подякували: 570 раз.
 
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  #<1 ... 120121122123
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ПУМБ (1224)
01.06.2022 11:23
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