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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:52

  Lost написав:вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...
Пумба, стыд и срам! Верните как было! :mrgreen:

Тоже поменял. Было в 9 утра Кафе 5% и Строймаг 3%. Уже 3% и 2%.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:04

Re: ПУМБ

В мене не змінилось - кафе/аптеки/продукти - 5/2/1
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:21

  chipmunk написав:В мене не змінилось - кафе/аптеки/продукти - 5/2/1

То ви певно категорії вже обрали, а інші лиш навколо пританцьовували.
klug
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:23

Re: ПУМБ

  klug написав:То ви певно категорії вже обрали

еге ж, ще зранку
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:14

Re: ПУМБ

Відкрив карту у додатку, а вона дебетова, кредітного ліміту немає зовсім. А
кредитної карти можливості відкрити додаток не дає. Як так?
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:27

Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:30

  AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.

По какой карте была покупка? У меня по кредитке две прошло нормально - 1% за продукты...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:39

  Vorlon написав:
  AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.

По какой карте была покупка? У меня по кредитке две прошло нормально - 1% за продукты...

По кредитке
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:00

  AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.

в мене так,як і у тебе вийшло, вибрав продукти 1%, а нарахувало 0,75%, залишив заявку на гарячій, жульйо.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:09

У пумб валюту не видають з карток.
Є як в приваті замовлення?
super_mohito
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