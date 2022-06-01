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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 09:52
Lost написав:
вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...
Пумба, стыд и срам! Верните как было!
Тоже поменял. Было в 9 утра Кафе 5% и Строймаг 3%. Уже 3% и 2%.
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lel
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:04
В мене не змінилось - кафе/аптеки/продукти - 5/2/1
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chipmunk
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:21
chipmunk написав:
В мене не змінилось - кафе/аптеки/продукти - 5/2/1
То ви певно категорії вже обрали, а інші лиш навколо пританцьовували.
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klug
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:23
klug написав:
То ви певно категорії вже обрали
еге ж, ще зранку
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chipmunk
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Додано: Сер 01 чер, 2022 11:14
Відкрив карту у додатку, а вона дебетова, кредітного ліміту немає зовсім. А
кредитної карти можливості відкрити додаток не дає. Як так?
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Charter
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Додано: Сер 01 чер, 2022 11:27
Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
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AlexTk
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Додано: Сер 01 чер, 2022 11:30
AlexTk написав:
Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
По какой карте была покупка? У меня по кредитке две прошло нормально - 1% за продукты...
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Vorlon
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Додано: Сер 01 чер, 2022 11:39
Vorlon написав: AlexTk написав:
Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
По какой карте была покупка? У меня по кредитке две прошло нормально - 1% за продукты...
По кредитке
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AlexTk
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:00
AlexTk написав:
Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
в мене так,як і у тебе вийшло, вибрав продукти 1%, а нарахувало 0,75%, залишив заявку на гарячій, жульйо.
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melkh
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:09
У пумб валюту не видають з карток.
Є як в приваті замовлення?
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super_mohito
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